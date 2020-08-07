15 человек получили серьезные травмы.

Лайнер авиакомпании Air India Express, следовавший рейсом Дубай — Кожикоде (штат Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов.

По данным авиакомпании, на борту самолета было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа.

Происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

Аэропорт в настоящее время закрыт. На месте происшествия работают медики и спасатели.