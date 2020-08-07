10 августа Россия возобновляет прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные Анталью, Даламан и Бодрум. С 1 августа возобновлены рейсы в Стамбул и Анкару.

В частности, ведомство настоятельно рекомендует приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19.

"Власти Турции разработали линейку специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19. Их можно приобрести при покупке авиабилета, у туроператоров, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, онлайн на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA), учрежденного министерством культуры и туризма Турции", — говорится в сообщении Ростуризма.

Как напоминает ведомство, во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и сведения о симптомах.

"В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры. При выявлении людей с повышенной температурой будет проводится изучение симптомов. В случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещен в карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования, — сообщает Ростуризм.

В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода – лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в управление здравоохранения. В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров.

В начале недели сообщалось, что соседи заболевшего COVID-19 пассажира самолета не подлежат обязательному карантину. Всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего (если больной сидел у прохода – по диагонали спереди и сзади от него) сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить свой обычный отдых.

Ростуризм также напоминает, что тесты на COVID-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. Вместе с тем, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе (стоимость 15 евро).

"Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9 300 рублей)", — подчеркнули в ведомстве.

Ростуризм напоминает, что после возвращения в Россию в соответствии с требованием Роспотребнадзора российским гражданам необходимо заполнить на портале госуслуг анкету прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

Затем, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ, необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале госуслуги, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую Федерацию".

Туристам также необходимо в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.