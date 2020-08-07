"Власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу", — напомнили в ведомстве.

В Ростуризме добавили, что за несоблюдение правил ношения масок действует штраф в 900 турецких лир (около 9 300 рублей).

Россия возобновила международные рейсы в Анкару и Стамбул 1 августа. Полеты на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан — стартуют 10 числа.