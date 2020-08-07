"Сегодня в 17:55 завершены поисково-спасательные работы на высотах 5300 и 5600 метров. Эвакуированы два альпиниста. Оба эвакуированных от помощи медиков отказались", — сказал сотрудник пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Он напомнил, что ранее о помощи запросила группа альпинистов из Чебоксар, члену которой стало плохо почти на вершине Эльбруса — на высоте около 5600 метров.

Также помощь потребовалась альпинисту из Старого Оскола, совершавшему восхождение на Эльбрус. Он запросил помощь спасателей, находясь на высоте 5300 метров.

В этот же день члены спасотряда помогли альпинисту из Белгорода. Мужчина почувствовал себя плохо на Эльбрусе на высоте 5200 метров. Его спустили на высоту 3800 метров, где альпинист отказался от дальнейшей эвакуации.