Створы Дворцового моста будут разведены под арию, известную как Хабанера, в исполнении народной артистки СССР Елены Образцовой. Событие приурочено к открытию международного фестиваля "Опера-всем". Художественная подсветка окрасит переправу в красно-алые тона, напоминающие цвет бархатного занавеса знаменитых оперных театров мира и самого фестиваля.

Музыкальная композиция выбрана участникам голосования в социальных сетях. Свои голоса за арии отдали более 20 тысяч участников.

Фестиваль "Опера-всем" пройдет с 8 по 22 августа. Площадками проведения станут Соборная площадь Петропавловской крепости, Елагин остров, площадь Растрелли перед Смольным собором и парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе.