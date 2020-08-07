"С 22 августа возобновляет курсирование поезд Калининград — Адлер (с прицепными вагонами сообщением Смоленск — Адлер, Брянск — Адлер) формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Теперь у жителей Калининградской области и других городов России снова появится возможность поездки из самой западной точки России к побережью Черного моря", — говорится в пресс-релизе.

Поезд будет курсировать один раз в четыре дня. Он будет следовать транзитом через территорию Литвы и Белоруссии. На станциях зарубежных железных дорог предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется. В поезде смогут единовременно проезжать 200 пассажиров.

При этом для транзита через Литву действуют особые правила, связанные с процедурой оформления упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Пограничники Литвы будут пропускать только тех пассажиров, кто заранее заполнил в электронном виде специальную анкету на сайте Генерального консульства Литвы в Калининграде, распечатал её и подписал.

Как сообщалось, по договоренностям с МИД Литовской Республики с 8 августа в поездах РЖД, курсирующих в сообщении с Калининградом, смогут единовременно проезжать 200 пассажиров, а не 100 как ранее. Также сняты ограничения по рассадке в купе и плацкартном сегменте.

Кроме того, пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России. Ранее в связи с эпидемиологической обстановкой в стране совершать поездки в Калининград и обратно могли только те пассажиры, которые имели областную прописку.

В настоящее в связи с коронавирусом между Калининградом и основной территорией России остановлено движение частных легковых автомашин и пассажирских автобусов, следующих транзитом через Литву и Польшу.