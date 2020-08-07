Согласно документу, Россия вошла в список из 126 стран, граждане которых могут прибывать в Кению и потом не проходить карантин. Тем не менее, как сообщает портал CGTN, пассажирам понадобятся справки об отсутствии COVID-19, полученные не раньше, чем за 96 часов до полета.

Международный аэропорт Найроби возобновил деятельность 4 августа после четырехмесячного перерыва из-за пандемии. В аэропорту действуют меры безопасности: у пассажиров измеряют температуру, просят оставить свои контакты, они также обязаны носить маски.

Кения – страна на восточном побережье Африки, омываемом Индийским океаном. На ее территории находятся саванны, озера, огромная Великая рифтовая долина и горные хребты.