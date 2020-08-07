"Наших туристов по состоянию на 7 августа готовы принять 363 отеля на Анатолийском и Эгейском побережьях Турции. В основном это гостинцы уровня 4-5*", — сказала она.

Речь идет об отелях, с которыми у Coral Travel заключен контракт. До 10 августа в Турции также заработают 11 гостиниц сети OTI Hotels & Resorts International, которые туроператор предлагает на эксклюзивной основе.

Неделей ранее принять россиян были готовы около 270 отелей. Таким образом, число доступных гостиниц увеличилось почти на сотню.

Рейсы на турецкие курорты из России стартуют 10 августа. Полеты будут осуществляться в Анталью, Бодрум и Даламан.

Согласно прогнозам турецких СМИ, по итогам года страну могут посетить 3,5-4 млн туристов из России. В 2019 году Турция приняла 7 млн российских путешественников.