"В пункте 6 слова "1 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года", — говорится в документе, размещенном на сайте крымского правительства.

Пункт, о котором идет речь, обязывает приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по размещению гостей в хостелах, по организации конференций и предоставлению некоторых образовательных услуг.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян — разрешена работа отелей и санаториев.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1410 человек, 16 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 5 августа — 39.