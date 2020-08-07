"Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату", — сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Вадима Волченко.

С начала года министерство нашло 24 созданных мошенниками сайта на 13 объектов размещения, два из них еще находятся в стадии блокировки. От пострадавших туристов поступило 103 жалобы. Информацию о нарушениях отправляют в МВД для возбуждения уголовных дел и блокировки порталов.

"Во многих случаях мы помогаем гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых зачастую идут нам навстречу и размещают этих туристов на льготных условиях", — отметил Волченко.

В Минкурортов рекомендуют перед бронированием номера посмотреть перечень работающих в этом году санаториев и гостиниц на портале правительства Крыма.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.

По данным Минкурортов на начало недели, в Крыму работают 752 объекта размещения, в том числе 69 санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора с учетом угрозы коронавируса.