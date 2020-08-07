"Туристический город" площадью 2 870 га может появиться в 40 км к югу от Хошимина на территории мангрового леса Can Gio. В планах – построить на осушенных землях жилье для 230 тыс. человек и отели, которые смогут принимать до 9 млн туристов в год", — пишет портал.

Строительство обойдется в $9,3 млрд, его планируется завершить к 2031 году. Кроме того, в 2022 году начнется строительство 3,4-километрового вантового моста на сумму $230 млн, который свяжет Хошимин с островом, на котором располагаются мангровые леса.

"Идея "туристического города" впервые появилась в 2000 году, но не получила развития, пока его территория не была увеличена с 821 до 2 870 га. Правительство Вьетнама также рассматривает проект как способ сократить убытки от падения турпотока из-за пандемии", — отмечает портал.

Планы по строительству "туристического города" вызвали протесты десятков экологов. Они направили петицию премьер-министру Вьетнама Нгуен Суан Фуку, в которой предупредили, что будет нанесен серьезный урон мангровому лесу, что в свою очередь повлечет неприятности для жителей Хошимина. Город уже столкнулся с загрязнением, наводнениями и обрушением земли.

На данный момент петицию подписали около шести тысяч человек.

Мангровые леса растут на границе моря и суши, часто в тропиках. Во время паводков лес затапливает водой, над поверхностью остаются только стволы и кроны вечнозеленых деревьев. Их корни очень мощные и причудливой формы, они фильтруют морскую воду, в которой находятся большую часть времени.