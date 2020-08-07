"С учетом этого, а также в условиях достаточного свободного коечного фонда для оказания помощи пациентам с COVID-19 принято решение приступить к дифференцированному постепенному снятию ограничительных мер", — говорится в сообщении.

Некоторые послабления начнут действовать в регионе с 8 августа. При этом они не коснутся Архангельска — в областной столице ограничения снимут с 15 августа при условии сохранения положительной динамики по заболеваемости, уточнили в штабе.

Так, с 8 августа в области открываются для посещения организации общественного питания, но сохраняется запрет на проведение массовых торжеств, банкетов, дискотек, работу танцплощадок и кальянных. Прием клиентов смогут начать также фитнес-центры и спортивные клубы; сауны, бани и душевые.

Снимается запрет и на работу музеев; при экскурсионном обслуживании на открытом воздухе группы могут быть увеличены с пяти до 12 человек, при использовании оборудования — с десяти до 20 человек. Разрешаются концерты и представления на открытом воздухе, но только для государственных и муниципальных организаций в сфере культуры.

В оперштабе отметили, что ограничения снимаются при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, с 10 августа отменяется режим изоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Возобновляется плановая иммунизация взрослых, в полном объеме восстанавливается оказание амбулаторной помощи и работа дневных стационаров, говорится в сообщении.

В то же время правительство региона до 1 сентября продлило запрет на работу кинотеатров, деятельность в области отдыха и развлечений, кальянных, салонов татуажа и пирсинга, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также обязательный масочный режим в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Соловецком поселении.

По данным управления Роспотребнадзора по Архангельской области, на 7 августа в Поморье выявлены 9 тыс. 235 случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости составил 838,9 на сто тысяч населения. В течение последних четырех недель в регионе фиксируется постепенное снижение заболеваемости.