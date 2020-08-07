"Культурной столицей Италии в 2020 должна была быть Парма, город, поражающий туристов изысканными памятниками, церквами, музеями и зелеными зонами. A еще это город театра и музыки, изумительно вкусных продуктов высочайшего качества, которым здесь посвящено несколько музеев. Недаром Парма первой во всей Италии получила статус «города креативной гастрономии» ЮНЕСКО. На этот год была подготовлена программа, включающая более 500 мероприятий. В силу известных обстоятельств этим планам в полной мере не суждено было сбыться, поэтому статус культурной столицы городу продлили на 2021 год", — сообщили в московском офисе ENIT.

Там пояснили, что с 2015 года министерство культуры и туризма Италии выбирает культурную столицу – город, который на год становится центром культурной жизни страны. Одна из главных целей этой инициативы – продвижение культурного и ландшафтного наследия Италии, а также повышение качества обслуживания туристов.

"Сейчас началось напряженное состязание за право стать культурной столицей Италии 2022, в котором участвуют 28 кандидатов со всей страны: Анкона, Ареццо, Арпино, Бари, Карбония, Кастелламаре-ди-Стабья, Черветери, Фано, Изерния, Аквила, Модика, Мольфетта, Падула, Пальма-ди-Монтекьяро, Пьеве-ди-Солиго, Пиза, Прочида, Сан-Северо, Шикли, Таранто, Трани, Трапани, Тропея, Веноза, Вербания, Верона, Виджевано, Вольтерра", — добавили в ENIT.

Не позднее 12 октября квалификационная комиссия министерства культуры и туризма Италии, состоящая из семи экспертов, определит шорт-лист, куда войдут 10 городов-финалистов, а окончательное решение будет принято к 12 ноября 2020 года.

"Это не конкурс красоты: мы премируем город, которому удалось разработать самый интересный, самый открытый, инновационный и всеобъемлющий культурный проект", — цитирует агентство министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Город-победитель получит миллион евро на реализацию представленного проекта.