Она отметила, что, прежде всего, это касается водного сообщения с Талабскими островами в Псковском озере. "Мы бьемся в своем желании перевезти туристические группы на Талабские острова, мы знаем, как это сложно, как нужно ухищряться, чтобы совпасть с тем потоком пассажиров и паломников, самостоятельных туристов, которые направляются на острова", — сказала она.

Кроме того, не хватает водного транспорта и на реке Великой в Пскове. "У нас с вами такая красивая река с таким величественным названием, а по ней ходит "Александр Невский" — корабль, который старше меня. Это не совсем правильно", — отметила Баранова и подчеркнула, что "самый красивый и безумно фотогигиеничный" вид на Псковский Кремль, как раз со стороны реки Великой.

По ее словам, ее радует, что в последнее время в регионе появились предложения по экскурсиям на сап-бордах, байдарках. "Но наша водная артерия не работает в данный момент, и не потому, что никто не хочет, существуют проблемы административные и юридические", — заключила Баранова.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова также сообщила журналистам, что сейчас в регионе не хватает и туристических автобусов. "Многие перевозчики, а в основном это индивидуальные предприниматели, не пережили эту весну. Перевозчики вынуждены были расстаться со своими транспортными средствами и найти альтернативу, чтобы кормить себя и свою семью, поэтому крайне не хватает транспорта", — пояснила она.