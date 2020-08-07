"В этом году была создана единая карта заповедных территорий и настольная карта для детей. С целью привлечения молодой аудитории мы создали интерактивные маски для сториз в Instagram для каждого заповедного места", — подчеркнула Климова.

Кроме того, она отметила, что в Псковской области развиваются трекинги и туристические маршруты ранее не популярных мест.

При этом ситуация с пандемией коронавируса сильно ударила по гастротуризму в Псковской области, сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. Она напомнила, что предприятия общественного питания открылись практически последними. "За время ограничений и люди немного потеряли интерес к этой сфере, но и рестораторы потеряли большое количество квалифицированных кадров, которые вынуждены были сменить работу, чтобы кормить свою семью", — отметила эксперт.

Вместе с тем, по ее мнению, перспектива развития у гастротуризма в Псковской области есть, но в этом плане важна совместная работа туроператоров с рестораторами. "В настоящий момент в сфере гастротуризма рестораторы думают, как продолжать работу и радовать и удивлять туристов", — отметила Самохвалова.

Директор туристической компании "Бюро путешествий "Континент" Светлана Баранова отметила, что в регионе активно развивается детский образовательный туризм. "Псков в числе фаворитов в рамках программы "Творческие люди", которую финансирует министерство культуры", — подчеркнула она.

Порядка 3 тысяч детей посетили Псковскую область в рамках программы с 2014 года. "В этом году связи с эпидемиологический обстановкой структуру программы изменили, в течение второй половины августа будем принимать в Пскове и Печорах детей из псковской глубинки", — рассказала Баранова, отметив, что для многих из них Псков, Изборск и Печоры такие же далекие направления, как Лондон и Париж.

"В этом году 1 155 детей должны обслужить по этой программе, — сказала Баранова. — Пройдет август, будем ждать, откуда будут эти дети в сентябре и октябре. Если все будет благополучно, то приедут дети и из дальних регионов. Самый дальний из запланированных в этом году — Еврейский автономный округ".

Директор туркомпании подчеркнула важность поддержки детского туризма. "Туристическая прививка в столь раннем возрасте приводит к тому, что у людей появляется привычка путешествовать, которая останется на всю жизнь", — заключила она.