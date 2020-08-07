"Показателей 2019 года в сфере туризма мы наверняка не достигнем, потому что за время пандемии мы пропустили самые важные месяцы высокого турсезона", — отметила Климова.

При этом она подчеркнула, что есть и положительные моменты: в настоящее время большинство гостиниц и баз отдыха загружено, "даже в высоком ценовом сегменте пустых номеров не найти".

Климова напомнила, что, согласно указу губернатора, в регионе сейчас нет ограничений для прибытия туристов, но остается требование по ношению масок и соблюдению социальной дистанции в общественных местах. "Те, кто приезжает из иностранных государств, обязаны сообщить о своем прибытии на "горячую линию" и соблюдать самоизоляцию", — отметила она.

В свою очередь директор туристической компании "Бюро путешествий "Континент" Светлана Баранова сообщила журналистам, что в последнее время меняется портрет туриста, который прибывает в регион. "В настоящее время наблюдается подъем в сфере семейного туризма, много стало индивидуальных заказов, экскурсий", — рассказала она.

По словам президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелены Самохваловой, псковичи также активно покупают туры внутри региона — даже туда, куда ранее не планировали поехать. "Туры в Псковскую и Ленинградскую области пользуются спросом. Пока это короткие однодневные туры. Благодаря возможностям, которые теперь представил наш псковский аэропорт, выше, чем в обычный сезон, спрос на Сочи, Анапу и Абхазию", — заявила она.

Кроме того, спросом среди псковских туристов пользуется Карелия. "В Карелии — настоящие людские потоки из желающих отдохнуть, увидеть водопады, Рускеалу", — отметила специалист.

Самохвалова также сообщила, что популярным остается направление Псков — Калининград. После снятия ограничений на полеты в Калининград билеты проданы до конца 2020 года. "Самолеты поднимаются загруженными на 100%", — рассказала она.