"8, 9 августа в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с. Высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам не гулять в шторм возле моря, не сжигать траву и стерню, держаться подальше от ветхих конструкций и рекламных щитов, не оставлять автомобили под деревьями. Рыболовам и владельцам судов рекомендовали воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы.