"Во вторник правительство Таиланда сообщило об одном новом случае COVID-19. Он был зарегистрирован у россиянки, прибывшей в страну 20 июля", — пишет издание.



На тот момент передачи вируса внутри Таиланда не было зафиксировано уже 71 день.



Как отмечается, с момента прибытия россиянка находилась на карантине в государственном учреждении в Бангкоке. Ее первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако, спустя 13 дней у нее был обнаружен COVID-19, которым женщина болела без симптомов. Она была отправлена в больницу Бангкока.



"Из 529 человек, которые прибыли в Таиланд из России, коронавирусом были заражены 1,82%", — уточняет газета.



По состоянию на 7 августа в стране подтверждено 3 330 случаев COVID-19, выздоровело 3 148, скончалось 58.