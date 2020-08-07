Отель Seven Seas Hotel Life 5* входит в группу OTI Hotels & Resorts, туры в гостиницы которой на эксклюзивной основе реализует туроператор Coral Travel. В этом году отель занял девятое место в списке 25 лучших семейных гостиниц в Европе по версии сервиса TripAdvisor.

Награда TripAdvisor Travelers’ Choice 2020 присуждается ежегодно в различных категориях (отели, направления, авиакомпании, рестораны) на основе анализа отзывов и оценок миллионов пользователей сервиса.

В свою очередь отели разделены на семейные, для романтического отдыха, класса "люкс", недорогие, работающие по системе "все включено" и другие. В каждой категории были отобраны 25 лучших.

Годом ранее отель Seven Seas Hotel Life 5* занял пятое место среди лучших семейных отелей по всему миру.

"В связи с новыми правилами безопасности для туристов отель получил сертификат Safe Tourism Certificate. В гостинице приняты все необходимые санитарные меры, чтобы туристы могли спокойно отдыхать. Она откроется 10 августа", — рассказала Макаркова.

Она добавила, что принимать россиян уже готовы многие отели группы OTI Hotels & Resorts. Среди них — Хanadu Resort 5*High Class в Белеке, Otium Family Eco Club 5* в Сиде, Otium Boutique Delight Deluxe 3* и Otium Boutique Delight Hotel 3* в Калеичи, а также Otium Inn Residence Rivero Hotel 4*, Otium Park Club Akman 4*, Otium Ozkaymak Select 5*, Otium Family Stone Palace 5*, Otium Family Club Marine Beach 5*.