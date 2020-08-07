"Рекомендации по предупреждению распространения коронавируса для музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев ведомство выпустило 10 июня. В подробное описание профилактических мероприятий вошли два пункта, касающиеся проведения экскурсий. Один из них (пункт 10) допускает проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых с количеством участников не более пяти и соблюдением социальной дистанции. А второй (пункт 11) прямо запрещает прием туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями", — пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она рассказала, что РСТ просит главу Роспотребнадзора Анну Попову рассмотреть возможность внесения изменений в методические рекомендации по работе музеев: разрешить возобновление сотрудничества с туроператорами и увеличить количество экскурсантов в группах до 20 человек с обеспечением дистанции 1,5-2 метра между группами и другими посетителями.

"Действующий запрет не позволяет туроператорам формировать полноценный турпродукт, включая в программы посещение достопримечательностей, а музеям – работать по ранее заключенным договорам с турфирмами. Опыт работы музеев в условиях снятия ограничений показывает, что групповое посещение способствует более эффективной маршрутизации потоков посетителей и соблюдению социального дистанцирования", — добавила Тюрина.

По ее словам, это уже второе обращение объединения в Роспотребнадзор с такой просьбой.