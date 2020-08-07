"В сентябре для посетителей музея откроется обновленный визит-центр, где можно будет заказать экскурсию, приобрести билеты и сувениры", — говорится на сайте органа местного самоуправления.

В пресс-службе министерства культуры Московской области "Интерфаксу" пояснили, что визит-центр разместится в обновленном музейном флигеле, работы в котором планируют завершить к 20 августа.

Музей создан на базе усадьбы "Мелихово", где Чехов прожил с 1892 по 1899 годы. Здесь он написал 42 произведения, в том числе пьесы "Дядя Ваня" и "Чайка".