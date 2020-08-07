"Использование сжиженного природного газа (СПГ) на водном транспорте обладает большим потенциалом. Это обусловлено ужесточением требований к выбросам, а также потребностью в снижении топливных затрат. На СПГ в первую очередь целесообразно переводить водный транспорт, эксплуатируемый в районе Балтийского моря, а также Волго-Балтийского и Волго-Донского каналов", — сказал Тимур Соин — генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо", которая будет поставлять сжиженный природный газ для судна.

После тестовых испытаний судна 30 августа в День Татарстана запланирован торжественный проход судна по акватории реки Казанки (приток Волги). Затем теплоход будет передан в эксплуатацию для выполнения экскурсионных прогулок из Казани в Свияжск.

"Планы правительства Татарстана — как минимум 20 таких судов", — сказал журналистам гендиректор верфи Александр Карпов.

При это он затруднился назвать срок, в который эти суда могут быть построены. "Во-первых, здесь еще нет инфраструктуры. Как появится инфраструктура, как появится завод по производству СПГ (в Татарстане — ИФ), так будем думать о распространении судов на этом виде топлива уже масштабно", — отметил он.

"Чайка СПГ" была заложена в феврале 2020 года в АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"), контракт на поставку был заключен с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на сумму 319,9 млн рублей.

По информации верфи, это первое в России речное пассажирское судно на СПГ.

"Со временем на этой основе будут строиться морские корабли", — говорил на церемонии закладки судна генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Согласно технической спецификации, длина судна составляет 58,8 метра, водоизмещение — 420 тонн, дальность плавания — около 400 км, пассажировместимость — до 176 человек. Силовая энергетическая установка состоит из двух двигатель-реверс-редукторных агрегатов, поставленных ООО "Промышленные компоненты КАМАЗ" (сбытовая "дочка" ПАО "КАМАЗ").