Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5,24 тыс. случаев, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 241 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1421 (27,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 877 135 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, 14725 умерших и 683592 выписанных (7235 выписаны за последние сутки).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 686 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1353 выздоровевших.

Еще 180 заболевших коронавирусом за сутки — в Свердловской области, 158 — в Московской области, 157 — в Санкт-Петербурге, 143 — в Ханты-Мансийском АО, 130 — в Иркутской области, 128 — в Ростовской области, 126 — в Красноярском крае, 119 — в Мурманской области, 115 — в Краснодарском крае, 107 — в Омской области, 104 — в Ставропольском крае, по 103 — в Нижегородской, Оренбургской областях, 102 — в Хабаровском крае, 100 — в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.