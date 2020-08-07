Кроме того, в районах, где зафиксированы единичные случаи заболевания COVID-19, разрешили открыть бассейны и спортивные площадки.

"С 12 августа открываем детские аттракционы на открытом воздухе, об этом постоянно просят родители. Есть возможность регулярно дезинфицировать аттракционы, кроме того, контролировать их работу. Также планируем открыть все музеи, где готовы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В северных районах, где очень низкие показатели заболеваемости, будем переходить к постепенному открытию почти всех организаций. Но в первую очередь откроем бассейны, спортивные объекты с ограничениями по дистанцированию посетителей", -сказал в ходе заседания штаба временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, также будет разрешено посещение футбольных матчей, но с заполняемостью до 10% трибун, как это предписывает Роспотребнадзор. На стадионе имени Ленина в Хабаровске, где проводит домашние матчи клуб "СКА-Хабаровск" для этого будет оборудован специальный коридор для дезинфекции.

Вместе с тем режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше продлен до 23 августа. Сохраняется масочный режим во всех учреждениях края, во время посещения точек общепита и магазинов, а также при поездках на общественном транспорте. Продлен запрет и на проведение массовых развлекательных мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в крае открылись несколько детских оздоровительных лагерей, с 9 августа разрешена работа ресторанов и кафе при условии соблюдения противоэпидемических требований.

По последним данным, за прошедшие сутки в крае выявлено 120 новых случаев заболевания COVID-19, от инфекции скончались еще 2 человека, а всего погибло 69 граждан. Показатель заболеваемости составил 500 случаев на 100 тыс. населения — по нему регион находится на 1 месте в Дальневосточном федеральном округе и на 24-м по России.

"Показатель распространения инфекции сейчас 0,9, что не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений, это разрешено сделать при цифре менее 0,8. Поэтому краевые власти снимают ограничения точечно и лишь там, где нет риска массовых заражений", — отмечает пресс-служба.