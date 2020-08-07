"Инспекция установила, что в нарушение постановления правительства региона на турбазе "Пилигрим" организован отдых детей без родителей из Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай. На момент проверки в лагере находился 61 ребенок в возрасте от 6 до 16 лет. Выявлены многочисленные нарушения действующих санитарных правил, что создает угрозу распространения инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.

За несколько дней до открытия ООО "Пилигрим" подало уведомление в Роспотребнадзор о предоставлении услуг в качестве турбазы, однако никаких уточнений по поводу организации летнего отдыха детей в нем не было.

"Допущено превышение 50% наполняемости от проектной вместимости базы. Кровати в жилых номерах расставлены на расстоянии менее 1 метра друг от друга, не соблюдается социальная дистанция. Допускается проведение массовых мероприятий. Медицинское обслуживание организовано работником, у которого нет медицинской книжки", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, на базе не дезинфицируют помещения, а в производственном цехе нет мыла у умывальных раковин. Также на базе отсутствуют результаты качества воды в бассейне.

По фактам нарушений возбуждено административное производство, вынесен протокол о временном запрете деятельности лагеря.

Всего в Республике Алтай зарегистрировано 1 тыс. 693 случая коронавируса.