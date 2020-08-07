Арестованное имущество принадлежит двум томским компаниям, они задолжали 900 тыс. рублей и 300 тыс. рублей.

"Кузбасские коллеги арестовали две подвижные канатные дороги и бугельный подъемник для буксирования горнолыжников без права пользования. Кроме того, наложен арест на нежилое помещение гостиничного комплекса", — говорится в пресс-релизе.

Приставы направили в Таштагол поручение об оценке имущества для его реализации на торгах, которые состоятся, если компании-владельцы не выплатят долг.

В свою очередь представитель ООО ГК "Малка" и ООО "КД Малка", которым принадлежит арестованное имущество, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что компания рассчитывает погасить долги до начала сезона на курорте.

"Конечно, мы этот вопрос мы решим, уверенность есть — не такая большая задолженность. Мы отремонтировали подъемник после прошлогоднего пожара. Нам осталось пройти дефектоскопию и испытания нагрузок. В этом сезоне все будет запущено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, долг по налогам сформировался из-за пандемии коронавируса.

"Когда в марте по требованию Роспотребнадзора из-за пандемии нас закрыли, то "бархатный сезон" прошел "побоку". Мы подавали заявки на поддержку государства, но господдержки мы не получили вообще", — пояснил представитель компаний.

Он посетовал, что сообщения об аресте подъемников и гостиницы ставят под угрозу начало горнолыжного сезона в Шерегеше, так как отпугивают туристов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО ГК "Малка" и ООО "КД Малка" зарегистрированы в Томске в 2014 году в один день. Директором и бенефициаром обеих компаний является Михаил Маляренко.