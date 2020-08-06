Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что в районе Анапа-Джубга в ближайшие дни ожидается температура воздуха до 37 градусов по Цельсию. Вероятны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с увеличением количества пожаров, включая возгорания на сельхозугодиях и в лесополосах, предупреждают спасатели.

В МЧС напоминают, что в жаркую погоду запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер возможно только на открытых площадках, предварительно окопав место не менее чем на полметра.

Также спасатели предупреждают о смертельной опасности купания в местах, не оборудованных для пляжного отдыха.

"На водных объектах в текущем году погибли 105 человек, включая 10 детей. Все трагические случаи произошли в запрещенных или опасных для купания местах", — заявил журналистам начальник центра государственной инспекции по маломерным судам регионального главка МЧС России Игорь Шумицкий.

Летний зной может быть очень опасен, в жаркую погоду нужно носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

"Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Отдыхающим на курортах рекомендуем посоветоваться с врачом, требуется ли дополнительное употребление соли во время жары", — отметил собеседник агентства.

При тепловом поражении, добавили в Минздраве, следует перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды.

"Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. В случае потери сознания кем-то из окружающих, следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Проведите реанимационные мероприятия — делайте массаж сердца и искусственное дыхание", — сказал сотрудник пресс-службы.