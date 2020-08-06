"Во вторник правительство Германии в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой отменило рекомендацию для своих граждан не посещать туристические провинции Турции. Она касалась таких популярных курортов, как Бодрум, Фетхие, Кушадасы, Кемер, Сиде, Аланья и Белек", — пишет портал.

В немецкой туристической ассоциации DRV приветствовали этот шаг правительства и назвали его положительным как для граждан Германии, так и для турбизнеса. Тем не менее, в МИД страны отметили, что ограничения могут быть возобновлены в случае обострения пандемии коронавируса.

Рекомендации Германии и других европейских стран не посещать курорты Турции ранее вызвали возмущение турецкой стороны. Там призвали отменить предупреждения, поскольку "туризм жизненно важен для турецкой экономики", при этом страна "приняла все возможные меры безопасности для путешественников".

В правительстве Турции также заявляли, что рекомендации могли быть выпущены с целью перенаправить турпоток с турецких курортов в страны ЕС – Грецию, Испанию и Италию.

В 2019 году Германия заняла второе после России место по количеству туристов в Турции, оттуда приехало более 3 млн путешественников.