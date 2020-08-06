"Более 30 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств пересекли российско-абхазскую границу накануне", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления в четверг.

При этом 4 августа российско-абхазскую границу в обе стороны пересекли 20 тыс. человек.

Между тем, обычно в пик сезона пассажирский трафик на границе с Абхазией достигает 40 тыс. человек и превышает 7,7 тыс. автомобилей в сутки.

"Максимальное время, которое контролёры могут затратить на проверку документов, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего", — отмечает пресс-служба.

При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.

"Пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Перед поездкой граждане должны удостовериться, что срок действия паспорта, по которому они собираются пересекать границу, не истек, сам документ в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством", — отмечает пресс-служба.