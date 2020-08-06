"Поезд №245/246 "Екатеринбург — Кисловодск" будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга с 3 сентября, из Кисловодска — с 5 сентября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В поездах предусмотрят места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, специальные багажные купе. По данным пресс-службы, дополнительные поезда назначает Уральский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности южных курортных городов.