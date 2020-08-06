"До настоящего момента подобных обращений от российских граждан, как прибывающих на отдых в Турцию, так и постоянно проживающих здесь, в посольство не поступало", — сказала пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

"Что касается рекомендаций, призываем россиян строго соблюдать предписания Роспотребнадзора, следить за новостями на информресурсах росзагранучреждений в Турции", — подчеркнула она.

Накануне власти Турции выразили обеспокоенность в связи с ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, так как ежедневный прирост числа заражений второй день подряд превышает показатель в тысячу человек.

Так, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал граждан вновь серьезно отнестись к соблюдению норм социального дистанцирования, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции.