Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне чистый убыток составил $432 млн по сравнению с чистой прибылью в $11 млн в первом квартале и $261 млн за аналогичный период прошлого года.

Убыток в расчете на акцию составил $1,55 (скорректированный убыток — 61 цент) против прибыли в 89 центов годом ранее.

Выручка рухнула на 77% в годовом выражении, до $564 млн с $2,5 млрд, из-за закрытия границ для путешествий в рамках мер по ограничению распространения инфекции странами по всему миру.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне 31 цент при выручке в $818,8 млн.

Занятость номеров упала до 22,3% по сравнению с 78,4% во втором квартале 2019 года. Среднесуточная стоимость пребывания сократилась на треть — до $97,18.

"Результаты за второй квартал отражают проблемы, с которыми наш бизнес столкнулся из-за пандемии, — сказал главный исполнительный директор Hilton Крис Нассетта. — Несмотря на то, что нам предстоит долгий путь, мы находимся на пути к выздоровлению".

В июне компания объявила о сокращении 2,1 тыс. сотрудников по всему миру (примерно 22% штата).

Котировки акций Hilton в начале торгов в четверг снижаются на 1,2%. Рыночная стоимость сети отелей с начала текущего года упала примерно на 28%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 3% за этот период.