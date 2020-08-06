"Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших", — сказал мэр Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации.

"Наша главная задача — не допустить взрывного роста и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, необходимо усилить контроль за соблюдением всех требований режима повышенной готовности.

"Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта. В первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте", — заявил Копайгородский.

Также контроль за соблюдением масочного режима будет усилен на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и пункте пропуска Псоу.

"Призываю каждого сочинца, каждого гостя курорта быть социально-ответственным. Только вместе мы сможем вернуться в привычную для всех жизнь без ограничений. Нам всем необходимо соблюдать требования режима повышенной готовности и сохранить ту стабильность, которая сегодня есть", — сказал мэр.

"Впереди сентябрь, и мы не должны допустить массового возвращения к дистанционному обучению. Наши дети должны сесть за парты первого сентября. Будет это или нет — зависит от каждого из нас", — подчеркнул Копайгородский.

Он также потребовал неукоснительного соблюдения эпидемиологических правил в экскурсионных автобусах, в помещениях туристических объектов показа, а также на канатных дорогах горнолыжных курортов Сочи.

Между тем, в социальных сетях стали появляться видео, на которых запечатлены конфликты в магазинах, куда стали пропускать только в масках. Так, в одном из местных маркетов покупатель агрессивно отреагировал на просьбу продавца надеть маску — мужчина на видео ударил женщину-кассира корзиной по голове.

Также масочный режим усилен в городском транспорте, водители которого вновь надели маски.

"На территориях всех финансово-кредитных учреждений, расположенных в Сочи, действует масочный режим и правило социального дистанцирования. Кроме этого, помещения регулярно дезинфицируются, на входе для посетителей установлены санитайзеры. Если мониторинговые группы выявляют какие-либо нарушения, они незамедлительно передают эти сведения в Роспотребнадзор", — цитирует пресс-служба горадминистрации директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Татьяну Макарову.

В свою очередь, главный санитарный врач Сочи Владимир Оробей заявил журналистам, что, несмотря на рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, ситуация на курорте остается стабильной.

"Я подтверждаю, что в Сочи нет взрывного роста заболевания короновирусом. Но она останется прежней только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Масочный режим и социальная дистанция — эти меры предосторожности помогут нам не допустить повторного карантина в городе", — сказал Оробей.

Он напомнил, что на курорте продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек, в соответствии с действующим режимом повышенной готовности, который по поручению губернатора продлён до 21 августа.

По данным на 6 августа в Сочи отмечено 894 случаев коронавируса, 32 человека умерли. Рост числа больных COVID-19 отмечается с последней недели июля. Так, с 23 июля по 6 августа прирост зараженных коронавирусной инфекцией составляет 197 человек.