По данным сайта госзакупок, конкурс на обновление аэродрома признан несостоявшимся. На участие в нем не было подано ни одной заявки.

Как сообщалось, стартовая (максимальная) цена контракта составляла 2,901 млрд рублей с учетом НДС 20%. Работы планировалось выполнить к 2023 году.

Согласно техзаданию, подрядчику предстояло модернизировать и построить объекты аэродромной инфраструктуры, в том числе очистные сооружения, водосточно-дренажную сеть, перрон, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Реконструкция аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский реализуется в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Также сообщалось, что Минтранс России одобрил инвестиционный проект по строительству нового терминала и сопутствующей инфраструктуры в аэропорту "Елизово" с объемом инвестиций 12,6 млрд рублей с НДС. Ввод в эксплуатацию нового терминала запланирован на 2022 год.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году оценивается в объеме не менее 899 тыс. пассажиров (в 2019 году 759 тыс. пассажиров, рост на 8,8%). "Елизово" обслуживает международные, межрегиональные и местные рейсы. Является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты.

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") на 50% принадлежит ПАО "Аэропорт "Кольцово" (которым, в свою очередь, на 88,03% владеет АО "Аэропорты регионов"), еще 50% владеет Камчатский край напрямую и через "Корпорацию развития Камчатского края".