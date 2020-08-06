"С 7 августа граждане России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Канады и Зимбабве смогут въезжать в Черногорию без ограничений", — сообщает правительство.

В начале недели власти Черногории включили Россию в "зеленый" список стран, который подразумевает беспрепятственный въезд на территорию государства без предъявления справки об отсутствии COVID-19 или прохождения карантина.

Как пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в отсутствие прямого авиасообщения эта новость, в первую очередь, заинтересует владельцев недвижимости в Черногории. "Они будут готовы добираться в страну с пересадками. Для обычных такие билеты будут слишком дорогими, а сам перелет — неудобным", — сказал она.

В туристической сфере Черногории из-за COVID-19 складывается катастрофическая ситуация. В этом сезоне туристов там на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране целиком и полностью зависят от туристической сферы.