«Мы вынуждены сообщить об отмене рейсов с 5 по 11 августа 2020 года на теплоходе “Александр Суворов” в связи с прохождением проверки и выполнением дополнительных требований Роспотребнадзора», — говорится в сообщении круизного оператора.

Ранее ориентировочной датой возобновления перевозок оператор называл 4 августа.

«Теплоход “Александр Суворов” возобновит навигацию 11 августа 2020 года из Казани. Туристы, чей круиз был отменен в результате данного обстоятельства, получат компенсацию за несостоявшийся тур», — отмечают в компании «Водоходъ».

Теплоход был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа в связи с выявлением коронавирусной инфекции у девяти членов экипажа, трое из них были госпитализированы. По предписанию Роспотребнадзора судно было возвращено в порт приписки в Нижнем Новгороде для проведения карантинных мероприятий, в том числе прохождения дезинфекции судна и изоляции персонала.

Все пассажиры, среди которых были жители Нижегородской области и Республики Татарстан, были направлены к месту жительства на автобусах. Им вручили постановления о 14-дневной изоляции.

Всего на судне работает 101 член экипажа, в плавании должно было быть 254 пассажира.

Согласно данным на сайте "ВодоходЪ", четырехпалубный теплоход "Александр Суворов" рассчитан на 307 мест. 3 августа он должен был отправиться в 10-дневный круиз Нижний Новгород-Волгоград-Нижний Новгород.