Продажи прекращены 4 августа, это связано с освоением государственных субсидий, выделенных на поддержку таких перевозок, сообщила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"Лимит полученных государственных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан", — сказала Спивакова журналистам.

Рейсы внутри ДФО, из округа в центральную часть РФ, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд руб., из них 5 млрд руб. предназначались только дальневосточным рейсам. Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

О приостановке продаж билетов для льготников "Аэрофлот" сообщает не впервые. Каждый раз это связано с досрочным освоением бюджетных субсидий. Так, например, в 2019 году на перевозки по 215-му постановлению бюджет первоначально выделил 3,8 млрд руб., из них 2,9 млрд руб. предназначались компаниям, участвующим в дальневосточной программе. "Аэрофлот" тогда сообщил, что из-за досрочного освоения субсидий распродал все билеты в ДФО за шесть дней. После обращений Минтранса на программу было выделено еще 5,2 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства.