Как говорится в сообщении Norwegian Cruise, компания получила чистый убыток в размере $715,2 млн, или $2,99 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью на уровне $240,2 млн, или $1,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил $2,78 в расчете на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,26 на акцию.

Выручка сократилась до $16,9 млн с $1,66 млрд за аналогичный период в прошлом году. При этом выручка от продажи пассажирских билетов рухнула на 98,8%, до $13,8 млн. Выручка от предоставления услуг на борту и другой деятельности упала на 99,4% и составила $3,1 млн.

Компания теперь ожидает, что ежемесячно будет терять $160 млн в период приостановки операций, что соответствует верхней границе предыдущего прогноза.

Акции Norwegian Cruise в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 3,4%. Капитализация компании с начала года рухнула на 76,5% и составляет $3,75 млрд.