Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, авиаперевозчик систематически нарушает нормы, принятые в Италии для сдерживания распространения коронавируса.

ENAC может обязать Ryanair заполнять рейсы лишь наполовину. Однако в случае дальнейшего несоблюдения правил авиакомпания может лишиться прав на деятельность в аэропортах страны.

В Ryanair опровергли обвинения итальянского регулятора, пишет Euronews.

"Наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы сократить контакты пассажиров как в наших самолетах, так и в аэропортах", — заявили в авиакомпании.