"В первую очередь патрули побывают на озерах Тургояк, Увильды, Аракуль, Еловое и Аргази, куда приезжает много отдыхающих из соседних регионов. Они не всегда знают, что попадают на территорию памятников природы и нарушают природоохранное законодательство", — отмечает пресс-служба.

По сведениям экологов, среди наиболее частых нарушений — парковки машин в охранной зоне, ближе 50 метров от берега, и рубка деревьев на дрова.

Также на охраняемых территориях запрещено устраивать шумные вечеринки, особенно с фейерверками, разводить костры, оставлять мусор.

В случае выявленных нарушений будут составляться протоколы, что грозит крупными штрафами, добавили в Минэкологии.