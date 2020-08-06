"Депутаты и ветераны спорта предложили создать музей спорта на горнолыжном комплексе "Горный воздух". Идею поддержало правительство региона. Разместить музей собираются в двухэтажном здании, построенном по проекту японских архитекторов в 1930-х годах", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в советские годы в этом здании находилась лыжная база и кафе, которое пользовалось популярностью у жителей Сахалина и гостей острова. В последние годы в здании располагалась администрация спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", но она переехала в новое помещение, в этой связи появилась идея — не сносить оригинальное здание и создать там музей спорта региона.

Депутаты совместно с ветеранами спорта и представителями правительства региона в среду осмотрели историческое здание на "Горном воздухе", отметив его хорошее состояние и живописный вид из окон на город и территорию горнолыжного комплекса.

"Резиденты территории опережающего развития ТОР "Горный воздух" предлагают построить в этом месте гостиницу. По единодушному мнению депутатов и общественников, необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить интересное с точки зрения истории и архитектуры старинное здание, а гостиницу построить рядом, или в другом месте", — рассказал сотрудник пресс-службы. Музей не только сохранит спортивную историю региона, но и будет способствовать популяризации спорта.

В пресс-службе отметили, что в ближайшие дни инициаторы проведут совещание, где обсудят с областным правительством организационные вопросы по созданию первого на острове музея спорта.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в прошлом году на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта назвал популяризацию спорта — "одной из главных задач социальной политики".