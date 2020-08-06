"Это временная мера, необходимая для техобслуживания", — сказал представитель организаторов Олимпийских игр в Токио Маса Такая.

Ожидается, что кольца снова установят обратно примерно через четыре месяца. Изначально монумент был построен в честь Олимпиады в Токио, которую из-за короанвируса не удалось провести в 2020 году.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 года. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори ранее заявил, что разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году. По его словам, самым важным фактором в решении о проведении Игр является то, удастся ли взять коронавирус под контроль и будет ли прогресс в разработке вакцин или методов лечения COVID-19.