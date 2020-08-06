"Находка сделана на Троицком раскопе рядом с Кремлем", — уточнил собеседник.

Кость размерами примерно 9 на 3 см обнаружена в культурном слое XIII века. По предположению ученых, надпись на кириллице процарапана на ребре крупного домашнего животного. Как считают археологи, они нашли только часть кости, которая в древности служила биркой на ценном товарном грузе, вероятно — пушнине.

На кости процарапано несколько слов. "Текст еще изучается, им занимается член-корреспондент Академии наук Алексей Гиппиус. Но, по всей видимости, речь в тексте идет о некой торговой сделке с соболями, которые в те времена доставлялись в Древний Новгород из Югры, с Полярного Урала", — сказали в ГМЗ.

По аналогии со знаменитыми новгородскими грамотами, написанными на бересте, археологи назвали находку Костяной грамотой.