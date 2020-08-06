По данным агентства BNS, 3 августа в Литве было зафиксировано 10 новых случаев коронавируса, 4 августа — 17 новых случаев, 5 августа выявлено 10 случаев COVID-19 за сутки. 6 августа — 24 новых случая заражения.

Между тем, в Латвии 3 и 4 августа фиксировалось по три новых случая в день, 5 августа — 8 случаев. 6 августа зафиксировано 18 случаев заражения.

Таким образом, зафиксированное за минувшие сутки количество новых случаев в этих двух республиках является самым высоким с начала недели.

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1829 тестов на COVID 19, выявлено 18 новых случаев заболевания, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

По его информации, двое заболевших приехали из Сербии и Ирландии. Еще девять случаев связаны с очагом в Мурьянской спортивной гимназии, а источники заражения еще семи человек выясняются.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 207 909 тестов на коронавирус, выявлено 1275 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека, выздоровели 1070. За прошедшие сутки не госпитализирован ни один человек с COVID-19. В целом в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2171, сообщили в четверг BNS в Минздраве республики.

В Эстонии в последние дни также отмечен рост числа инфицированных коронавирусом. Премьер-министр республики Юри Ратас (Juri Ratas) сообщил в четверг на пресс-конференции, что "заболеваемость коронавирусом вновь растет и принятый в июле сценарий больше не действует".

"Заболеваемость растет, и мы больше не находимся в сценарии, который был в июле, сейчас другой сценарий. Мы должны соблюдать правила, которые озвучили ранее — будь то правило карантина или гигиены. А если эти правила не будут соблюдать, заболеваемость вырастет", — сказал премьер.

Так, если во вторник, по данным департамента здоровья, число заболевших увеличилось на 11 человек, то в среду их было уже 22. По состоянию на 5 августа в Эстонии был проанализирован 961 первичный тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Положительными оказались 22 результата тестов, сообщил департамент.

За весь период в Эстонии сделано более 121 тысяч первичных тестов, из них 2113, т. е. 1,7% оказались положительными на вирус SARS-CoV-2. На сегодняшний день в больницах завершено 394 случая заболевания COVID-19 у 381 человека. Выздоровели 1948 человек. Из них истории болезни 1475 человек закончены (75,7%), у 473 человек (24,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Большинство новых случаев связано с деятельностью увеселительных заведений. Так, на настоящий момент около пяти случаев связаны с инфицированием в ночном клубе Vabank и в баре Naiiv Тартуском уезде. Еще 11 случаев добавили моряки норвежского торгового судна.

В то же время, по данным департамента здоровья, "следующие две недели будут критическим для Эстонии периодом".