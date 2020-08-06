Полеты будут выполняться по средам и субботам на самолете ATR-72, рассчитанном на 70 пассажиров.

"Utair продолжает развивать прямое сообщение между городами России, которые востребованы у наших пассажиров, минуя Москву. Благодаря новому рейсу жители Махачкалы смогут добраться до курорта Черноморского побережья меньше чем за два часа", — приводятся в сообщении слова вице-президента по управлению сетью и парком "Utair — Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.