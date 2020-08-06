"Запоздалое открытие сезона в Алтайском крае с 27 июня, а в Республике Алтай с 3 июля и почти полное отсутствие заграничных направлений привело к росту потока туристов на 30-40% по сравнению с прошлым годом. В основном это произошло за счет Москвы и Петербурга, а также сибиряков, которые приезжают на выходные", — рассказала она.

Тюрина отметила, что в августе загрузка отелей на Алтае выросла на 185% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прогноз на сентябрь – 182%. Спрос на авиабилеты в Горно-Алтайск и Барнаул в июне-июле подскочил в 4,3 раза. При этом средний чек на авиабилеты на Алтай снизился на 43% – до 11 304 рублей. Рейсы прилетают полными.

"Отели 3-5* до середины сентября преимущественно забронированы, люди едут на 7-10 дней. Места на сертифицированных базах, которые предлагают не только размещение, но и сервис, в дефиците до сентября-октября. На август места можно найти в Белокурихе, поскольку из-за пандемии санатории лишились корпоративных клиентов по линии соцстраха", — сказала эксперт.

Она добавила, что отличие этого сезона от предыдущего – в том, что на Алтай поехали туристы, привыкшие к комфорту и высокому уровню сервиса, чего Алтаю пока явно не хватает.

"Чаще всего туроператоры получают жалобы от туристов именно на сервис. На активных маршрутах люди хотят места с туалетом и горячей водой, некоторые не готовы проходить в день по 15-30 км. Туроператоры стараются переориентировать таких туристов еще на этапе заявок – предложить им отдых в Белокурихе или дорогих туркомплексах", — сообщила Тюрина.

Эксперт также заметила, что многие красивые и желанные туристами места на Алтае находятся на отдалении. "Люди стремятся увидеть картинки из Instagram – Белуху, водопад Учар, Каменные грибы, алтайский Марс. Но до них нужно долго ехать, а то и идти. Частные вертолеты Robinson и Copter, рассчитанные на 3-5 человек, заранее забронированы. Вип-туристы буквально перекупают технику и номера в отелях, как на аукционе", — сказала она.

По мнению Тюриной, в этом году сезон на Алтае может продлиться до сентября-октября, если погода не помешает, хотя обычно заезды у туроператоров заканчиваются с приходом осени. «Это помогло бы турбизнесу хоть как-то отыграть потери мая и начала лета", — заключила Тюрина.