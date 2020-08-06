Как сообщается в пресс-релизе германской авиакомпании, чистый убыток в апреле-июне составил 1,5 млрд евро по сравнению с прибылью в размере 226 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка упала на 80% — до 1,89 млрд евро с 9,58 млрд евро годом ранее. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) составил 1,68 млрд евро против скорректированной прибыли EBIT в 754 млн евро годом ранее.

Объем воздушных перевозок сократился на 95% во втором квартале, говорится в сообщении Lufthansa. Компания планирует постепенно наращивать перевозочные мощности в третьем и четвертом кварталах.

В третьем квартале перевозки по ближне- и среднемагистральным маршрутам, как ожидается, выйдут на уровень 40% от прошлогоднего объема, дальнемагистральные перевозки — на уровень 20%. В четвертом квартале эти показатели составят примерно 55% и 50% соответственно, согласно планам Lufthansa.

"Мы не рассчитываем, что спрос вернется к докризисным уровням раньше 2024 года. Особенно на дальних маршрутах не предвидится быстрого восстановления", — заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.

Компания ожидает отрицательного значения скорректированной EBIT во втором полугодии и, как следствие, дальнейшего снижения показателя по итогам года.

Акции Lufthansa на торгах в четверг дорожают на 2,1%. Капитализация авиакомпании с начала года упала на 49% и составляет около 4,6 млрд евро.