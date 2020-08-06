Так, количество ежедневных рейсов в Сочи и Калининград увеличено с трех до четырех, в Екатеринбург, Самару, Уфу, Архангельск и Ростов-на-Дону — с одного до двух, в Анапу — с двух до трех.

Рейсы из Петербурга в Геленджик, Красноярск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Сургут, Сыктывкар, Тюмень и Челябинск с августа будут также выполняться ежедневно.

"Спрос на авиационные перевозки восстанавливается, что дает авиакомпании возможность с начала августа увеличивать частоту рейсов по наиболее востребованным направлениям полетов из Петербурга", — отмечается в сообщении.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", работает в среднем ценовом сегменте. По итогам 2019 года перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию " России ", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.