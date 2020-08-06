"Осенью 2020 года Музеи Московского Кремля откроют новый выставочный сезон, который был прерван в связи с эпидемиологической обстановкой и режимом самоизоляции. Первым проектом станет долгожданная выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", которая пройдет с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года", — сообщили в пресс-службе в четверг.

Посетители в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца смогут увидеть более четырехсот произведений из драгоценных металлов с эмалью — работы русских ювелирных фирм ХIХ — начала ХХ столетия из коллекций Музеев Московского Кремля, Исторического музея, музея-заповедника "Царицыно", Музея Москвы, Третьяковской галереи, Русского музея, музея-заповедника "Поленово", Муромского историко-художественного музея, Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а также из Коллекции ее Величества Королевы Елизаветы II, коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта и более десятка частных собраний.

"В следующем году для посетителей Музеев Кремля откроются две исторические выставки — "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" в марте и "Франция и Россия. Десять веков вместе" в сентябре", — добавили в пресс-службе.

В экспозиции выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" будут представлены драгоценные предметы, принадлежавшие русским монархам XVI века, утраченные во время Смутного времени и находящиеся сегодня в различных российских и зарубежных музейных собраниях. Специальный раздел будет посвящен истории правления Лжедмитрия I. В проекте примут участие Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный Русский музей, Сергиево-Посадский музей-заповедник, Государственные художественные собрания Дрездена, Королевская Оружейная палата в Стокгольме, Национальный музей в Копенгагене и другие собрания.

Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе", по данным пресс-службы, станет одним из главных культурных событий в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции в 2021 году. Проект посвящен многовековой истории российско-французских отношений, нашедшей свое отражение в памятниках культуры и искусства.

Основу экспозиции составят дипломатические подарки, драгоценные ювелирные изделия, оружие и другие произведения, приобретенные для царского двора. Свои экспонаты на выставку предоставят Музей замка Версаль, Национальная библиотека Франции, Музей замка Мальмезон, Государственный Эрмитаж, Архив РАН и другие французские и российские коллекции.