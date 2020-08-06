"Так как развитие организованного, грамотного экотуризма на благо природы — одна из уставных задач нацпарка, появилась идея создания такого нового направления, более дикого, исследовательского, эксклюзивного, но не массового. Допустимая рекреационная нагрузка рассчитана, маршруты проложены по специальным зонам нацпарка, подходящим для развития экотуризма" — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе нацпарка.

Участники тура, в котором могут принять участие до четырех человек, посетят долины рек Нарва и Грязная, где научные сотрудники нацпарка регулярно обнаруживают следы амурского тигра и дальневосточного леопарда.

"Благодаря накопленному опыту специалисты смогли определить места, которые дикие животные часто используют для перемещения по своим участкам в качестве троп", — отметили в пресс-службе.

Помимо пеших переходов, участников маршрута ждет работа с фотоловушкой и тонкостями ее установки и проверки. Также для гостей планируется провести мастер-класс по обработке фотографий с помощью профессиональных программ фотомониторинга.

"Здесь есть объекты показа: меточные деревья, звериные тропы. При этом долины указанных двух рек расположены недалеко от нашей инфраструктуры, гостиничного комплекса в Барабаше", — уточнили в пресс-службе.

В нацпарке также отметили, что в рамках тура на территории "Земли леопарда" проведено несколько пробных выездов.

"В индивидуальном туре уже побывали первые туристы, в том числе из Москвы. Они остались довольны, мы получили положительные отзывы. Теперь тур запускаем глобальнее", — сказали в пресс-службе.

Национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории на площади 282 тыс. га встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение.

Президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.

В то же время президент считает, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления, особое внимание уделять экологическому туризму.